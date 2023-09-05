В Сочи организовали проверку после нападения собак на 60-летнюю женщину

Проводится проверка Фото из архива КП

Материалы проверки нападения собак на женщину в Сочи передадут в следком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, все произошло на улице Измайловской в Хостинском районе. Мужчина выгуливал трех бойцовских собак. При этом животные были без намордников. В какой-то момент псы набросились на 60-летнюю женщину, которая проходила мимо с маленькой собакой.

Пострадавшую женщину доставили в больницу. В настоящее время проводится проверка.

«По указанию прокуратуры района материал проверки передан в следственный отдел по Хостинскому района Сочи СКР по краю. Ход доследственной проверки поставлен прокуратурой района на контроль», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки будет решено о привлечении хозяина псов к ответственности.