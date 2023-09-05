В Краснодаре на 40% благоустроили Всесвятское кладбище Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжается благоустройство Всесвятского кладбища. Работы выполнили на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время на территории кладбища ремонтируют пешеходные дорожки и проезды. Специалисты обустроили основание асфальта и начали установку бордюров.

Кроме того, на кладбище убирают аварийные деревья и косят сорную траву. Полностью завершить благоустройство планируют к концу сентября

«Долгожданное благоустройство Всесвятского кладбища — в работе. Для Краснодара это — еще и историческое, культурное наследие. Причем в самом центре города», – отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

В июле в краевом центре на благоустройство и реставрацию кладбища. Новый подрядчик скорректирует старый проект.

На кладбище установили дополнительные уличные фонари. В ближайшее время на территории обследуют могилы и места захоронений для реставрации.