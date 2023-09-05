Жители Краснодара могут побороться за звание лучшего дома

Подать заявку можно до 10 октября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарцы могут побороться за звание лучшего дома. Жителей краевого центра приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор».

Конкурс проводится в номинациях «Лучший двор», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд» и «Самый энергоэффективный дом». Заявки принимают до 18:00 10 октября.

«До 30 ноября победителей выберут с помощью народного голосования. Итоги конкурса подведут 8 декабря», – рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Награждение победителей состоится 20 декабря.

Проект нацелен на то, чтобы найти и популяризовать лучшие практики ведения дома. Кроме того, конкурс поможет поощрить активных жильцов и управляющие компании. Заявки на участие в конкурсе принимают на официальном сайте проекта.