В селе под Геленджиком строят детский сад на 120 малышей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Под Геленджиком строят детский сад на 120 малышей. Дошкольное учреждение появится в селе Кабардинка по улице Революционной. Работы ведутся по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».

«Сейчас строители ведут монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, устройство кровли. Также они штукатурят стены первого этажа. Готовность объекта – 49%», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что площадью двухэтажного здания составит более 2,5 тысяч квадратных метров. В саду будет ясельная группа, столовая, кабинеты психолога и логопеда, медицинский кабинет, зал для музыкальных и спортивных занятий.