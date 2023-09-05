В двух районах Сочи ограничили места стоянки и аренды электросамокатов Фото: sochi.ru

В двух районах Сочи ограничили места стоянки и аренды электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В настоящее время запрет ввели в Адлерском и Центральном районах. До конца сентября к ним присоединят Лазаревский и Хостинский районы.

Всего запрет для стоянки и аренды средств индивидуальной мобильности ввели в 23 зонах курорта. Это парки, скверы и набережные.

«Проведены совещания с организациями, которые оказывают услуги по предоставлению СИМ в аренду. Они внесли изменения в программный продукт и движение электросамокатов в этих зонах блокируется – скорость снижается до минимальной и делает невозможным передвижение», – сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Вячеслав Бауэр.

Кроме того, в Сочи рассмотрят расширение зон, в которых запрещено передваигаться на электросамокатах. В том числе прорабатывается вопрос об изъятии СИМ, оставленных в неположенном месте.

В настоящее время в Сочи составили более 500 протоколов из-за нарушения ПДД на средствах индивидуальной мобильности