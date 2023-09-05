В Сочи завершают устанавливать опорные стены на улице Макаренко после оползня

Все будет готово до конца года

В Сочи завершают аварийно-восстановительные работы на улице Макаренко в месте схода оползня. Здесь находятся несколько жилых домов. Чтобы обезопасить жителей, специалисты установили две опорные стены протяженностью около сорока метров каждая.

Локально ввели режим ЧС, подвели подъездную дорогу для спецтехники. Жители всегда на связи с подрядчиками, решают все вопросы. В итоге инженерную защиту сдают с опережением графика на два месяца.

"Дальше смонтируем систему ливнеотведения для конструкций и приведем в порядок территорию. Все будет готово до конца года", - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.