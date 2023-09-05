На Кубани завершают строительство пяти детсадов Фото: пресс-служба региональной администрации

На Кубани завершают строительство пяти детсадов. Дошкольные учреждения возводят в Краснодаре, Анапе и Белоглинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Работы, в частности, завершаются в детсадах на 230 мест по улице Демидовской и на 120 мест по улице Первомайской в Краснодаре. Учреждения готовы на 96% и 98% соответственно. Строители проводят отделочные работы, обустраивают инженерные сети и приводят в порядок территории.

В поселке Российском по улице Тверской строят детский сад на 100 мест. Специалисты провели инженерные сети. Сейчас на объекте завершают отделочные работы, устанавливают беседки, обустраивают пешеходные дорожки и бордюры. Учреждение готово на 87%.

Детский сад на 350 мест строят в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской. Специалисты приводят в порядок территорию, монтируют ограждения лестниц и входных групп, готовят внутренние инженерные системы. Дошкольное учреждение подготовили на 90%.

В Белоглинском районе строят детский сад на 50 мест. Учреждение находится в поселке Центральном на улице Школьной. Специалисты обустраивают ограждения игровых и спортивных площадок, теневых навесов. В настоящее время работы выполнили на 98%.

В станице Анапской появился новый детский сад по улице Николаевской. Учреждение на 280 мест получило разрешение на ввод в эксплуатацию.