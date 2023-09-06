В Краснодаре запустили программу дистанционного трудоустройства

В Краснодарском крае и еще восьми регионах страны такую программу запустила МТС. В настоящее время программа дистанционного трудоустройства действует в Краснодаре, Москве, Барнауле, Владивостоке, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Орле, Самаре и Ульяновске. Выбор этих регионов связан с наличием в них единых центров, которые работают на всю страну. Это актуально, в частности, кандидатам для работы в клиентском сервисе, управлении сетью, ИТ. На Кубани таким образом чаще всего на работу в МТС предпочитают устраиваться в контактный центр и подразделения ИТ.

Новая программа представляет собой инновационную систему трудоустройства и пребординга соискателей. Она помогает в сопровождении кандидата от момента принятия положительного решения до оформления на работу, включая подписание трудового договора с помощью электронной подписи. Программа, интегрированная во внутренние HR-платформы экосистемы, обеспечивает бесшовный процесс взаимодействия всех участников процесса. Теперь соискателям, которые проживают за пределами Краснодара, не нужно тратить время на поездки в город, очные собеседования и оформление документов.

До конца года МТС планирует расширить программу на всю территорию России.