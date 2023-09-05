Юлия и Евгений Олефир из Славянского района Фото: admkrai.krasnodar.ru

Супруги из Славянского района победили в конкурсе «Семья года-2023». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Юлия и Евгений Олефир стали лучшими в номинации «Семья – хранитель традиций».

На региональном этапе конкурса участвовали 75 семей из всех муниципалитетов. В номинации «Многодетная семья» победила семья из Тихорецкого района, а в категории «Молодая семья» – супруги из Лабинского района. Семья из Брюховецкого района стала образцовой «Сельской семьей». А в номинации «Золотая семья» стали победителями супруги из Каневского района.

Всероссийский конкурс «Семья года» провели в восьмой раз. Теперь победители, в том числе Юлия и Евгений Олефир из Славянского района, войдут в почетную книгу «Семья года. Россия – 2023 год».

Чествовать семьи будут с 16 по 18 октября в Москве.