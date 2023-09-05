В Новороссийске продукцию детской молочной кухни будут продавать с фудтраков

В Новороссийске расширят линейку продукции детской молочной кухни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новороссийске муниципальная «Молочная кухня» получит дополнительную поддержку. Решено нарастить производство смесей и продуктов для питания детей, а также расширить сеть реализации.

«За 24 августовских дня выпуск продукции «молочной кухни» увеличился на 46%. После подписания соглашения о сотрудничестве с одной из торговых сетей с августа месяца ее можно купить в восьми магазинах компании. Дополнительно заключены договоры еще с четырьмя торговыми точками, две из которых находятся в сельской местности. Теперь география реализации охватывает внутригородские районы и даже есть в одном из магазинов села Васильевка», - рассказали в пресс-службе администрации города.

В 2024 году молочную продукцию «Комбината детского питания» добавят в меню детей, отдыхающих в здравницах Новороссийска. А еще будут закуплены фудтраки и киоски, для торговли детским питанием на проспекте Ленина, на улице Московской и рядом с детскими поликлиниками.