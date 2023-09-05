В хуторе Коржи Ленинградском районе завершают благоустройство парка

На территории парка также заканчивают размещение малых архитектурных форм. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В хуторе Коржи Ленинградского района идет к финалу реконструкция местного парка. Обновление общественной территории стало возможно благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Работы на территории зеленой зоны выполнены на 98%. Сейчас рабочие устанавливают малые архитектурные формы и парковую мебель.

«В настоящее время на территории выполнили работы по планировке, установили бордюры, уложили тротуарную плитку. Уложили резиновые покрытия на детской игровой площадке и в спортивной зоне», – рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

Всего к концу 2023 года в в Краснодарском крае благодаря нацпроекту благоустроят 142 парка, а также набережные и скверы.