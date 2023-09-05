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НовостиОбщество5 сентября 2023 15:42

Более 208 тысяч жителей Кубани приняли участие в Школах здоровья

С начала 2023 года прошло более 31 тысячи занятий
Евгения ХАЛИКОВА
За 7 месяцев в крае прошли более 31 тысячи занятий. Фото: t.me/evgeniiFilippov23

За 7 месяцев в крае прошли более 31 тысячи занятий. Фото: t.me/evgeniiFilippov23

Более 208 тысяч жителей Кубани приняли участие в Школах здоровья. В рамках проекта в поликлиниках муниципалитетов врачи и специалисты провели свыше 31 тысячи занятий с начала 2024 года.

«Напомню, что Школа здоровья – это занятия групп медицинского консультирования населения по вопросам профилактики болезней и повышения качества жизни. Тематика лекций затрагивает практически все важнейшие вопросы здравоохранения», - уточнил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Слушатели лекций узнали о профилактике сахарного диабета, бронхиальной астмы, ожирения, болезней опорно-двигательного аппарата, инфаркта и инсульта. Также для молодых мам прошли школы материнства.