Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 сентября 2023 16:13

На Кубани будут судить бутлегера за хранение 4 тыс литров алкоголя без лицензии

Жителя Темрюкского района обвиняют в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере
Евгения ХАЛИКОВА
Бутлегер может провести за решеткой до шести лет жизни.

Бутлегер может провести за решеткой до шести лет жизни.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Темрюкского района стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции без лицензии в особо крупном размере. На территории своего домовладения в станице Старотитаровской мужчина хранил около 4 тысяч литров алкоголя, законное происхождение которого он смог доказать.

«По версии следствия обвиняемый хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию под видом брендов известных производителей. Согласно выводам эксперта, часть изъятой спиртосодержащей жидкости не соответствует стандартам качества и безопасности, а также признана опасной для жизни и здоровья потребителей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина может провести до шести лет в местах лишения свободы.