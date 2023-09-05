На Кубани будут судить бутлегера за хранение 4 тыс литров алкоголя без лицензии

Бутлегер может провести за решеткой до шести лет жизни. Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Темрюкского района стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции без лицензии в особо крупном размере. На территории своего домовладения в станице Старотитаровской мужчина хранил около 4 тысяч литров алкоголя, законное происхождение которого он смог доказать.

«По версии следствия обвиняемый хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию под видом брендов известных производителей. Согласно выводам эксперта, часть изъятой спиртосодержащей жидкости не соответствует стандартам качества и безопасности, а также признана опасной для жизни и здоровья потребителей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина может провести до шести лет в местах лишения свободы.