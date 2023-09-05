Марат Хуснуллин проконтролировал подготовку к строительству обхода Адлера

Марат Хуснуллин провел рабочий день в Сочи.

Марат Хуснуллин прибыл в Сочи, чтобы проконтролировать как идет подготовка к началу строительства обхода Адлера. Дорога протяженностью около 10 км должна разгрузить курорт и градообразующим центром.

«Обход Адлера - это новый маршрут от Кудепсты до Высокого. Он сократит время в пути, разгрузит существующую улично-дорожную сеть Адлера и увеличит туристический поток. Этот уникальный проект кардинально изменит экономику региона и выведет его на другой уровень, даст толчок к еще большему развитию Краснодарского края», - рассказал заместитель Председателя Правительства РФ.

Сейчас идет проработка решений, наиболее удобных для строительства в горных условиях. Основные строительные работы стартуют уже в 2024 году. В 2026 году обход Адлера планируют сдать в эксплуатацию.