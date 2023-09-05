Мошенники сообщили жительнице Адыгеи об аварии с дочерью и потребовали деньги

Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожилая жительница Адыгеи стала жертвой распространенной схемы мошенничества. Пенсионерке позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками полиции. Они сообщили 85-летней женщине, что ее дочь стала виновницей смертельной аварии и теперь ей грозит уголовная ответственность.

«Пенсионерка сообщила, что на протяжении двух часов поддерживала связь с незнакомцами, которые позвонили ей на стационарный телефон и представились сотрудниками правоохранительных органов. Поводом для общения, якобы, послужил инцидент, в котором дочь потерпевшей стала виновницей серьезной аварии. Она передала 140 тыс. руб. полиции, чтобы увести дочь от уголовной ответственности», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

О том, что деньги достались мошенникам, майкопчанка догадалась только после того, как передала мошенникам свои сбережения. Заведено уголовное дело.