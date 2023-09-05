Узнали, где будут отключения света в Сочи 6 сентября 2022 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители части Сочи останутся 6 сентября без электроэнергии. На территории города запланирован планово-предупредительный ремонт.

«Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение», - уточнили сочинские энергетики.

Подача электроэнергии будет ограничена на улицах Костромская, Колхозная, Воронежская, Липецкая, Б Хмельницкого, Просвещения, Ульянова, Тимашевская, Клубничная, Я. Фабрициуса 26в, Метелева, Ландышевая, 73 км, Высокогорная, Тимирязева, Новая Заря 2А, Образцовая, Армавирская, Шишкина, Батумское шоссе, Обзорная, Юбилейная, Календарная и Арташатская. Ограничении коснутся и улиц Камышовая, Лучезарная, Тростниковая, Хуторская и Ружейная,

Также без благ цивилизации останутся жители переулков Марсовый, Березовый, Ивовый, Пихтовый, Кувшинок, Утренний и Перепелиный.