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На Кубани в детских лагерях за лето отдохнуло 300 тысяч ребят. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Для детей организовали тематические смены в стационарных, пришкольных и палаточных лагерях. Мальчишки и девчонки изучали различные науки, занимались спортом и творчеством. Но самое главное – хорошо отдохнули, оздоровились и зарядились энергией на весь год», - сообщил глава края.

Уточняется, что высокий летний сезон закончился, но в крае до конца года еще планируют принять более 50 тысяч детей.