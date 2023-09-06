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НовостиОбщество6 сентября 2023 6:05

В Сочи семьи бойцов СВО получат по 50 тысяч рублей на школьников

Жителям Сочи, находившимся в зоне СВО, положена выплата на детей
Мария ЧАЛАЯ
Фото: sochi.ru.

Фото: sochi.ru.

В Сочи семьи бойцов СВО получат по 50 тысяч рублей на школьников. Выплаты проводят по инициативе мэра курорта Алексея Копайгородского.

«Для семей мобилизованных и добровольцев, в которых есть несовершеннолетние дети, разработаны и действуют меры социальной поддержки. Их перечень постоянно расширяется. Так, юным сочинцам помогут подготовиться к новому учебному году. Выплаты поступят до конца сентября», - сообщила заместитель главы Сочи Галина Москалева.

Уточняется, что выплату получит каждый школьник, не достигший 18 лет и обучающийся в муниципальном общеобразовательном учреждении Сочи.