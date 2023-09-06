Дольщикам семи долгостроев в Сочи отдадут ключи до конца года

В августе выявили 89 с признаками самовольного строительства

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел совещание рабочей группы по вопросам восстановления прав участников долевого строительства.

В августе были решены вопросы по трем объектам. Проблемными остаются еще семь многоквартирных домов – а это полторы тысячи обманутых дольщиков, их права восстановят до конца текущего года.

На курорте продолжают пресекать и появление новых проблемных объектов. В августе выявили 89 зданий с признаками самовольного строительства, 44 факта нецелевого использования и самовольного занятия земельных участков. По всем нарушениям материалы переданы для подготовки исковых заявлений в суд. Заключены договоры на снос 20 незаконных зданий и построек, 4 из них уже снесены.

"Все вопросы решаем в оперативном порядке в тесном взаимодействии с надзорными органами и в четком соответствии с нормами действующего законодательства. Каждый объект на постоянном контроле", - добавил мэр Сочи Алексей Копайгородский.