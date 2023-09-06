Житель Краснодара лишился BMW X5 из-за долгов Фото: ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Житель Краснодара лишился BMW X5. Судебные приставы изъяли автомобиль из-за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФССП.

Всего мужчина задолжал около 500 тысяч рублей. Половину из них составляют неуплаченные налоги.

«Транспортное средство выявлено в ходе межведомственного рейдового мероприятия на одном из постов ДПС Краснодара. После составления акта описи и ареста имущества автомобиль был оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования», – сообщили в ведомстве.

Но мужчина решил скрыть внедорожник. Приставы начали розыск автомобиля BMW X5 2008 года. Машину нашли в одном из дворов многоэтажки в Карасунском округе. Внедорожник изъяли и отправили на штрафстоянку.

«В дальнейшем он отправится на принудительную реализацию», – уточнили в ведомстве.