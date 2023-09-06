Около 600 краснодарцев отдохнули в молодежном лагере «Дубрава» Фото: Управление по делам молодежи администрации Краснодара

Около 600 краснодарцев отдохнули в молодежном лагере «Дубрава». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Всего ребята в возрасте от 14 до 17 лет посетили пять летних тематических смен.

Молодежный лагерь «Дубрава» находится в станице Убинской Северского района. Для каждой смены подготовили уникальные программы. Участники обучались навыкам в областях добровольчества, социального проектирования. Кроме того, ребята совместно готовили вечерние лагерные программы.

Для участников смен также подготовили встречи с известными экспертами. Лагерь посетили спортсмены, бизнесмены, молодые депутаты, представителями творческих профессий, которые поделились опытом с молодежью.

«Все смены включали разные направления: творчество, спорт, медиа, саморазвитие, командообразование. Ребята нашли новых друзей, продемонстрировали свои навыки в интеллектуальных викторинах, спортивных играх, туристических походах», – отметил начальник управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев.

Осенью в «Дубраве» проведут форумы для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятия стартуют 15 сентября и продлятся до 29 октября.