Состояние Вячеслава ухудшилось Фото: архив семьи/Алексей БУЛАТОВ

Состояние участника СВО, в которого выстрелили 12 раз под Ростовом, ухудшилось. 28-летний Вячеслав продолжает находиться в больнице.

Все произошло в Батайске. Мужчина встретился в городском парке со своей девушкой и другом. Рядом с ними проходила компания молодых людей. Вячеслав понял, что незнакомые парни услышали разговор об СВО, из-за чего и возник конфликт.

Компания набросилась на бойца СВО. Разговаривать один на один не согласились – напали сразу толпой.

«Эта компания – известная в нашем городе. Говорят, они – любители драку затеять с теми, кто им не по нраву», – рассказала «КП» – Ростов-на-Дону» мама пострадавшего.

В какой-то момент один из незнакомцев вовсе достал травматический пистолет. Мужчина выстрелил в Вячеслава не менее 12 раз. Пули попали в спину и шею бойца, еще одна – в висок.

Пострадавшего доставили в больницу, где прооперировали и вытащили пули. Однако, по словам матери бойца, ему стало хуже.

«К нему приходил следователь, а Слава даже с ним договорить не смог, пришлось в середине разговора делать обезболивающий укол», – рассказала женщина.

Сейчас рядом с пострадавшим Вячеславом постоянно находится его девушка. Поддержать стараются многие, даже незнакомые люди. Деньги на лечение присылают из разных регионов страны.

Тем временем личность стрелявшего в участника СВО установлена. Его опознал и сам Вячеслав. Сейчас участника конфликта, доставшего пистолет, ищут. Расследование уголовного дела взял под контроль губернатор Ростовской области Василий Голубев.