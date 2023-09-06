С начала года РНКБ выдал 5 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса

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С начала 2023 года РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 5 млрд рублей кредитов в рамках льготных государственным программ поддержки малого и среднего бизнеса. Этот показатель примерно на 34% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и г. Севастополя.

В том числе, в рамках государственной программы Министерства экономического развития РФ №1764 о льготном кредитовании субъектов МСП банк выдал более 2,5 млрд рублей с начала года. Чаще всего кредитами в рамках данной программы пользуются предприятия, которые представляют сферу торговли, строительства, а также гостиничного бизнеса и общепита. В соответствии с условиями программы, представители бизнеса могут оформить кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 13,25% годовых, а также кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке до 12,25% годовых.

Популярностью по-прежнему пользуется федеральная программа Министерства сельского хозяйства РФ №1528 со ставкой до 5% годовых, в рамках которой РНКБ выдал предпринимателям и предприятиям 1,7 млрд рублей с начала года. По данным РНКБ, государственной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом кредиты чаще всего оформляются на срок до 1 года.

- В РНКБ есть все необходимые инструменты и возможности для выдачи кредитов в рамках большинства государственных программ поддержки бизнеса, - говорит вице-президент, директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий. – Благодаря мерам государственной поддержки предприниматели могут получать финансирование по сниженной процентной ставке и на максимально выгодных условиях.

Заявку на кредит представители бизнеса могут подавать онлайн без визита в офис – в мобильном приложении банка для юридических лиц или на официальном сайте РНКБ.

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