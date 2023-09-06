Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани пьяный водитель Ford врезался в опору ЛЭП. Авария произошла ночью 5 сентября в Тбилисском районе.

Иномарка Ford Focus проезжала по улице Октябрьской в хуторе Шевченко. Предварительно, 44-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с опорой ЛЭП.

«В результате происшествия 41-летний пассажир иномарки с травмами был госпитализирован», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На месте ДТП провели медосвидетельствование водителя. Как выяснилось, мужчина сел пьяным за руль.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.