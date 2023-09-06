Более 700 кубанских студентов бесплатно получили второе образование в ИТ-сфере Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 700 кубанских студентов бесплатно получили второе образование в ИТ-сфере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. На первый поток зачислили 125 обучающихся по ИТ-программам. Более чем у 600 человек информационные технологии не являются основным направлением.

Летом студенты изучали теорию, практиковались и защищали ИТ-проекты.

«В рамках каждого проекта проведен анализ деятельности отраслевого предприятия и предложены решения в области его цифровой трансформации на базе изученных инструментов», – отметила доцент кафедры информационных систем КубГАУ Дарья Замотайлова.

Обучающиеся по ИТ-направлению углубили знания в анализе данных, ПО и его тестировании. Студенты факультетов сельхозотрасли изучили базовое программирование, написание алгоритмов и работу с базами данных.

КубГАУ продолжает реализацию проекта. Отмечается, что студенты, прошедшие программу, получат диплом о профессиональной переподготовке.

Количество мест в новом учебном году увеличили до 1089. Сейчас обработано свыше 300 заявок на обучение. Всего студенты подали в три раза больше заявлений.

Запись на поток продлится до 7 сентября на сайте.

«Для студентов других университетов обучение по программе возможно только в случае заключения с их вузом соглашения о создании консорциума», – уточнили в пресс-службе краевой администрации.