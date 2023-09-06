Экспедиция «Кубанская пектораль» стартовала в регионе Фото: admkrai.krasnodar.ru

Экспедиция «Кубанская пектораль» стартовала в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Начало было положено в Горячем Ключе.

Участники кольцевого веломаршрута проедут более 2 тысяч км. Они преодолеют путь через 26 районов Кубани и Адыгеи, обходя популярные курорты. В течение 30 дней члены РГО соберут информацию для путеводителя. Это описания музеев, памятников природы и истории, мест размещения, досуга, празднования дней поселений, ярмарок и фестивалей.

Кроме того, участники экспедиции создадут кулинарный атлас. Всю информацию о маршрутах размещают на туристическом портале Кубани.

«Туристы сегодня все чаще выбирают активный вид отдыха. Предпочтение отдают именно туристским маршрутам. В реестре содержится информация о 211 турмаршрутах Краснодарского края. Большинство из них пешие – 175, есть также вело-, авто-, мотомаршруты, конные и водные», – отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Отмечается, что экспедиция «Кубанская пектораль» поможет показать привлекательность предгорных, степных, приазовских районов региона и самобытных мест. Участники проедут 80% маршрута по дорогам с низкой интенсивностью движения. Преодолеть путь можно на велосипеде, электробайке, мотоцикле или автомобиле.