На Кубани около тысячи наблюдателей будут контролировать выборы Фото: Общественная палата Краснодарского края

На Кубани около тысячи наблюдателей будут контролировать выборы. Они прошли обучение до 2 сентября, сообщили в региональной Общественной палате.

Наблюдателями становятся граждане РФ в возрасте от 18 лет, зарегистрированные в крае. Они не должны быть признанными судом недееспособными, находиться в местах лишения свободы. Кроме того, общественными наблюдателями не могут быть высшие должностные лица, депутаты, главы местных администраций и действующие члены избирательной комиссии.

Наблюдателей направляют на выборы политические партии, зарегистрированные кандидаты и субъекты общественного контроля.

В течение месяца будущие наблюдатели на Кубани изучали законодательство о выборах, разбирали спорные ситуации на примере предыдущих лет. Кроме того, они познакомились с кодексом этики наблюдателя и научились работать с «Золотым стандартом». Это специальные чек-листы, по которым проверяют соблюдение обязательных требований на участках.

«Такие чек-листы не допускают неоднозначной трактовки спорных ситуаций», – уточнили в Общественной палате Краснодарского края.

Общественники имеют право направить до трех наблюдателей на каждый избирательный участок. Всего на Кубани 9 и 10 сентября откроют 765 мест для голосования.

«Общественные наблюдатели — наши земляки с активной гражданской позицией, которые хотят ориентироваться в избирательном законодательстве, в общественно-политическом устройстве региона и страны в целом», – отметила председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Отмечается, что обучение прошли вдвое больше наблюдателей – заранее для президентских выборов весной 2024 года.