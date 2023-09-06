Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре гражданин Швеции предоставил суду ложный брачный договор. На мужчину завели уголовное дело за фальсификацию доказательств. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Бывшая жена 60-летнего иностранца подала иск в суд о признании брачного договора незаконным.

«В течение 2021-2022 годов мужчина, являясь ответчиком в гражданском деле по иску его бывшей супруги представил в один из судов города Краснодара заведомо ложный брачный договор», – сообщили в ведомстве.

Документ обязывал его супругу при разводе отказаться от имущества. Но, как выяснилось, женщина не заключала с бывшим мужем предоставленный договор. А в ее подписи нашли признаки подделки.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям подозреваемого по отчуждению имущества женщины», – уточнили в краевом СУ СКР.