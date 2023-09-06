В Анапе 20-летняя девушка пригласила к себе домой мужчину, который ее убил и ограбил

В Анапе 20-летняя мужчина изнасиловал, убил и ограбил девушку, которая пригласила его в гости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе 20-летняя девушка пригласила к себе домой 20-летнего мужчину, который ее убил и ограбил. Инцидент произошел 16 марта 2022 года после того, как молодые люди познакомились в приложении для знакомств.

«Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего ранее судимого уроженца Республики Саха. Он признан виновным в убийстве, разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что в квартире девушки молодые люди начали употреблять алкоголь. В какой-то момент парень заставил девушку отдать ему надетые золотые украшения и перевести деньги на карточку. После этого он задушил жертву и ушел из дома, также взял два мобильных телефона.

Общий ущерб составил 120 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к 18 годам тюрьмы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.