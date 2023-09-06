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НовостиОбщество6 сентября 2023 10:50

Более 31 млн рублей получат промышленники Кубани на компенсацию затрат

Кубань получит более 31 млн рублей из федерального бюджета на компенсацию затрат промпредприятий
Светлана ОВДЕЙ
Более 31 млн рублей получит Кубань из федерального бюджета Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 31 млн рублей получит Кубань из федерального бюджета Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 31 млн рублей получит Кубань на компенсацию затрат предприятий. Средства выделят из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, промышленникам возмещают 80% затрат на первый взнос при покупке оборудования в лизинг. Максимально предприятиям компенсируют до 20 млн рублей.

«В следующем году на эту меру поддержки направим 42,2 млн рублей. Из них 31,3 млн – средства федерального бюджета, 10,9 млн – краевого», – сообщил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

В прошлом году 30 региональных предприятий благодаря поддержке обновили оборудование. А при расширении производств создано около 100 новых рабочих мест.