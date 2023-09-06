Более 31 млн рублей получат промышленники Кубани на компенсацию затрат

Более 31 млн рублей получит Кубань из федерального бюджета Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 31 млн рублей получит Кубань на компенсацию затрат предприятий. Средства выделят из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, промышленникам возмещают 80% затрат на первый взнос при покупке оборудования в лизинг. Максимально предприятиям компенсируют до 20 млн рублей.

«В следующем году на эту меру поддержки направим 42,2 млн рублей. Из них 31,3 млн – средства федерального бюджета, 10,9 млн – краевого», – сообщил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

В прошлом году 30 региональных предприятий благодаря поддержке обновили оборудование. А при расширении производств создано около 100 новых рабочих мест.