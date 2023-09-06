Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Два человека погибли в массовом ДТП в Туапсинском районе. Авария произошла утром 6 сентября на трассе М-4 «Дон» в селе Дефановка.

Предварительно, 37-летний водитель Kia Cerato выехал на встречку. В этот момент легковушка столкнулась с микроавтобусом Citroen и грузовым авто Renault с полуприцепом.

«От удара автомобиль Citroen отбросило на автомобиль МАЗ с прицепом», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате на месте аврии скончались водитель и 70-летняя пассажирка Kia. Еще одну 73-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали.

«Обстоятельства происшествия уточняются», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.