В Сочи за август обнаружили 89 самостроев Фото: sochi.ru

В Сочи за август обнаружили 89 самостроев. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

Так, на курорте выявили 89 домов с признаками самовольного строительства. Кроме того, зафиксировано 44 факта нецелевого использования и самовольного занятия участков.

Материалы по нарушениям передали для подготовки исков в суд. Отмечается, что заключены договоры на снос 20 самостроев. В настоящее время уже снесены четыре помещения.

«Все вопросы решаем в оперативном порядке в тесном взаимодействии с надзорными органами. Каждый объект на постоянном контроле», – отметил Алексей Копайгородский.