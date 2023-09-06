В Дагомысе построят новый большой игровой комплекс для детей

При подготовке проекта учли пожелания родителей и детей

В Дагомысе в Год архитектуры появится новый большой игровой комплекс.

Жители поселка выбрали для благоустройства территорию площадью 700 квадратных метров в районе дома №24 на улице Батумское шоссе. Здесь уже была небольшая площадка, ее обновят и расширят.

"При подготовке проекта учли пожелания родителей и детей, наполним пространство и сделаем его безопасным и интересным для молодежи. Места хватит и для игр, и для спорта. Обустроим также зоны для комфортного семейного отдыха. Сейчас уже готовим площадку под строительство, все работы завершим в течение месяца", - добавил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По всему городу сейчас в работе порядка сорока новых детских площадок. Их планируют открыть ко Дню образования Краснодарского края.