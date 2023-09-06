Житель Кореновска избил росгвардейца

Мужчина напал на росгвардейца в одном из кафе Фото: кадр из видео

На Кубани завели уголовное дело на жителя Кореновска. Мужчину обвиняют в избиении росгвардейца.

Все произошло в ночь на 27 августа в одном из кафе на улице Комсомольской. Администрация заведения вызвала сотрудников Росгвардии. 35-летний посетитель вел себя грубо и нарушал общественный порядок.

Росгвардейцы попытались успокоить мужчину, но он сопротивлялся.

«Не желая быть доставленным в отдел полиции и привлеченным к административной ответственности, злоумышленник нанес несколько ударов руками в голову одному из сотрудников Росгвардии, после чего его действия были пресечены самим пострадавшим», – сообщили в пресс-службе краевого управления СУ СКР.

Задержанного передали следователям. В настоящее время мужчина находится под стражей. Тем временем расследование дела продолжается.

«Проводятся следственные действия по закреплению доказательств, назначены необходимые судебные экспертизы», – уточнили в ведомстве.