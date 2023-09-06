В Брюховецком районе Кубани после капремонта открыли поликлинику

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В станице Брюховецкой после капремонта открыли поликлинику. Ее обновили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

«В этом году на Кубани по региональной программе капитально обновят шесть медучреждений. Работы уже завершены в Абинском, Динском и Брюховецком районах», - сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Уточняется, что поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В здании сделали новую вентиляцию, заменили кровлю, обновили коммуникации и внутреннюю отделку. Также оснастили кабинеты мебелью и современным оборудованием.