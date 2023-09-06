Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 12:48

В Новороссийске и Геленджике реконструировали артезианские скважины

В двух городах Кубани увеличили подачу воды на 10 тысяч кубометров в сутки
Светлана ОВДЕЙ
В Новороссийске и Геленджике реконструировали артезианские скважины Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске и Геленджике реконструировали артезианские скважины Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске и Геленджике реконструировали артезианские скважины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Системы обновили по инвестиционной программе.

В двух городах ввели в эксплуатацию четыре скважины глубиной 120 метров. Объем подачи воды увеличили на 10 тысяч кубометров в сутки.

«Реконструкция еще трех скважин продолжается», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

По производственной и инвестиционной программам также перебурили 31 артезианскую скважину Троицкого водозабора.

Всего летом «Кубаньводкомплекс» подало жителям Новороссийска, Геленджика и Крымска свыше 13,5 млн питьевой воды. Это на 500 тысяч кубометров больше прошлогоднего показателя.