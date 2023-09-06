В Краснодаре ограничат движение по улице Орджоникидзе 8 сентября Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре ограничат движение по улице Орджоникидзе. Водители не смогут проехать по перекрытому участку 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Улицу перекроют в связи с проведением мероприятия, посвященного 60-летию предприятия. Движение ограничат на участке от Красной до Красноармейской.

«Ограничения продлятся с 06:00 до окончания мероприятия», – уточнили в мэрии.

С 06:00 8 сентября на участке Красной до Красноармейской организуют стоянку для гостей мероприятия. Для этого 7 сентября с 22:00 начнут освобождать проезжую часть от транспорта.