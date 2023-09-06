Индекс промпроизводства на Кубани превысил общероссийский показатель Фото: admkrai.krasnodar.ru

Индекс промпроизводства на Кубани превысил общероссийский показатель. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, региональный показатель составил 108% и превысил общероссийский на 3,1%. Наибольший рост зафиксирован в кожевенной отрасли, легкой и фармацевтической промышленностях, производстве готовых металлических изделий.

Кроме того, объем отгрузки продукции собственного производства превысил 277,3 млрд рублей. Отраслевые предприятия перечислили в бюджет 11,5 млрд рублей. Это на 20% больше прошлогоднего показателя.

«Роста производительности удалось достичь благодаря поддержке отрасли и увеличению инвестиционной активности. Предприятия вкладывают средства в развитие производств, открытие новых заводов и линеек продукции», – отметил Вениамин Кондратьев.

В первом квартале 2023 года инвестиции в основной капитал промышленности превысили 14 млрд рублей. Это более чем в два раза больше в сравнении с прошлогодним показателем.