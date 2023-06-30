Tele2 приглашает в путешествие по новым маршрутам юга России

В проекте принимают участие Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области. Фото: travel.tele2.ru

Tele2 запускает онлайн-проект «Тревел-гид Tele2». Интернет-путеводитель по новым местам отдыха поможет спланировать путешествие и сэкономить на его организации. Качественный интернет Tele2 будет доступен во всех локациях проекта, также клиенты оператора могут получить скидки от партнеров.

Tele2 поддерживает развитие внутреннего туризма и запускает «Тревел-гид» – сервис, где собраны новые маршруты для путешествий по югу России. В проекте принимают участие Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области. По каждому из регионов собрана обширная коллекция вариантов для отдыха – от семейного до культурного.

Локации, обозначенные в путеводителе по Краснодарскому краю, имеют широкую географию. Выбирая маршрут из перечня, можно оказаться на Таманском полуострове, в станице Голубицкой, Анапе или Геленджике, а также район Большого Сочи.

Учитывая рекомендации гида, гости могут познакомиться с бытом кубанских казаков, побывать в «Русской Ривьере», исследовать Райское озеро, окунуться в Молочную реку, оценить виды Ахштырского каньона и многое другое.

Сеть Tele2 будет доступна во всех локациях проекта. В настоящее время услуги качественной голосовой связи и высокоскоростной мобильный интернет доступны 99% жителей Краснодарского края.

Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2:

«С помощью нашего тревел-гида южане и гости региона смогут получить больше ярких впечатлений от летнего сезона и сделать отпуск, каникулы или выходные более запоминающимся. В онлайн-путеводителе собраны оригинальные идеи, которые зацепят даже бывалых путешественников. Мы постарались сделать отдых еще более комфортным и обеспечили абонентам скидки от партнеров при посещении локаций. Стабильный доступ к мобильной связи и интернету на территории Краснодарского края позволит общаться во время путешествия с близкими и моментально делиться с ними впечатлениями».

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