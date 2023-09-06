Пострадавший находится в отделении травматологии Фото: t.me/gelen_social

В Геленджике отдыхающий вылетел с горки аквапарка. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом легких.

Все произошло днем 5 сентября. Посетитель аквапарка нарушил технику безопасности. В этот момент он вылетел с горки. В настоящее время пострадавший находится в отделении травматологии.

«Была проведена компьютерная томография организма и полное обследование. Врачи прилагают врачи городской больницы делают все возможное, чтобы в прямом смысле слова поставить этого пациента на ноги», – сообщила замглавы города-курорта Янина Скорикова в своем telegram-канале.

Отмечается, что летом 70% обратившихся за медпомощью в горбольницу Геленджика составили туристы.