Банкоматы становятся еще более удобным и демократичным средством обслуживания

С февраля клиенты РНКБ, ВТБ и банка «Открытие» могут вносить и снимать наличные средства в банкоматах всех трех кредитных организаций без оплаты комиссии. Первым шагом на пути к этому стало создание единого парка устройств самообслуживания.

Например, на сегодняшний день одной из крупнейших в стране сетей банкоматов располагает ВТБ. Это порядка 14 000 устройств, размещенных в 1 500 населенных пунктах. А после интеграции новых банков в Группу ВТБ число доступных банкоматов для клиентов составило уже почти 20 тысяч.

Кроме того, отменены лимиты на внесение и снятие наличных в банкоматах ВТБ по картам других кредитных организаций. (Прежде ограничение было установлено в сумме 100 000 рублей в рамках одной операции.)

- Банкоматы уже давно зарекомендовали себя как удобная и доступная 24/7 альтернатива банковскому офису. Мы стремимся к тому, чтобы пользоваться ими было одинаково комфортно как клиентам ВТБ, так и других кредитных организаций. Расширяя таким образом границы банковского обслуживания в стране. С начала года количество операций по картам других банков в наших устройствах выросло на треть, а после отмены ограничений мы ожидаем еще большего спроса на повседневные операции в наших банкоматах, – прокомментировал нововведение заместитель руководителя департамента развития инструментов обслуживания, начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин.

Обладатели карт «МИР» (всех российских банков) по-прежнему смогут бесплатно вносить наличные деньги через банкоматы ВТБ. Для бесконтактных операций там установлено приложение Mir Pay, а также есть карты с чипом NFC (технология беспроводной передачи данных носителей).