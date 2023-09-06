В Краснодаре в эколого-биологическом центре пройдет День открытых дверей

Краевой эколого-биологический центр приглашает жителей Кубани на День открытых дверей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В экологическом центре Краснодарского края 7 и 8 сентября пройдет День открытых дверей. Сотрудники центра познакомят посетителей с работой и образовательными программами для ребят от 5 до 18 лет. Юные жители региона и их родители примут участие в мастер-классах по переработке отходов, узнают об очистке воды.

«Ребята и их родители могут поучаствовать в открытых занятиях по химии, физике, биологии, кинологии, растениеводству. В планетарии организуют показ познавательных фильмов. Для гостей проведут экскурсии в дендрарий, теплицы и учебно-опытные участки центра», – рассказала министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

Для учеников в центре разработаны 45 программ естественнонаучной направленности. Ребята среднего возраста начнут с азов науки. Старшеклассников ждут занятия по физике, биологии, кинологии и агронаправлению. Малышей же начнут приобщать к изучению природы.