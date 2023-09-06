Соцработники Кубани пройдут обучение в геронтопсихиатрическом центре в Москве

Учреждение в рамках рабочей поездки в столицу посетила вице-губернатор Анна Минькова. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Сотрудники кубанских геронтологических центров пройдут переподготовку в Научно-практическом геронтопсихиатрическом центре, который расположен в Москве. На базе уникального образовательного комплекса специалисты овладеют знаниями по профессиональному, безопасному и этичному уходу за пожилыми людьми.

«Посмотрела работу Симуляционного центра – уникального образовательного комплекса для обучения навыкам профессионального ухода. Здесь обучают не только системе ухода за пациентами. А еще учат эмпатии. Ведь больше всего пациенты таких учреждений нуждаются именно в принятии и любви», - рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Условия обучения в комплексе максимально реалистичны. Для полного погружения в задачу воссоздана квартира пожилого человека. На базе этого учебного модуля сотрудники геронтологического центра учатся взаимодействовать со своими подопечными.