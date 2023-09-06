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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 16:18

В центре Краснодара 15 спасателей тушат горящие свалку и гараж

Пожар возник вечером 6 сентября
Евгения ХАЛИКОВА
Столбы дыма был заметен в разных частях города.

Столбы дыма был заметен в разных частях города.

В центре Краснодара 6 сентября загорелись мусорная свалка и гараж по улице Чапаева. О возгорании стало известно в 18:39. Уже через минуту к месту вызова были незамедлительно направлены силы Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

«В 18:45 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание мусора и рядом стоящего гаража на общей площади 90 кв.м», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении пожара участвуют 15 спасателей и четыре единицы техники. Информации о пострадавших нет.