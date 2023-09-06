В Краснодаре 8 сентября пройдут зарядки «Бодрое утро»

Две зарядки «Бодрое утро» пройдут в Краснодаре. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре в пятницу 8 сентября пройдет физкультурно-оздоровительная акции. Зарядки «Бодрое утро» запланированы на улицах Дзержинского 201 и Зиповская 31.

«С начала года в краевом центре прошло уже более 50 оздоровительных акций. Они полюбилась большому числу горожан. Участниками зарядок на свежем воздухе стали 545 человек. Утренняя зарядка дарит энергию и здоровье, поэтому важно начинать свой день именно с физических упражнений», — рассказал и.о. главврача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Андрей Сахаров.

Всего до конца 2023 году пройдет более 100 таких утренних зарядок. Проект стартовал в 2022 году. Его участниками в прошлом году стали 500 жителей и гостей столицы Кубани.