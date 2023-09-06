Кубань участвует в федеральном проекте «Россия — страна достижений»

Курорты Краснодарского края стали достижениями страны. Фото: Олег УКЛАДОВ

На сайте федерального проекта «Россия – страна достижений» появились четыре локации Краснодарского края. Отдельные вкладки посвящены горнолыжному кластеру в Сочи и этноцентру в Абрау-Дюрсо. Также отмечены научные достижения региона – труд селекционеров Центра зерна имени Лукьяненко. Не остались без внимания и врачи ККБ №1 имени Очаповского. Ежегодно в лечебном учреждении проводят более 24 тыс. высокотехнологичных операций.

«Цель проекта – рассказать о том, чего уже достигла наша страна в XXI веке, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины. Мы приглашаем вас принять участие в проекте. Голосуйте за успехи России, рассказывайте о важных достижениях в вашей области, крае, республике. Пусть о них узнает вся страна», - рассказали авторы идеи.

Проект «Россия – страна достижений» запущен в рамках международной выставки-форума «Россия», которая, откроется в ноябре 2023 года на ВДНХ в Москве. Миссия – дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом регионов. Голосование за достижения продлится до 31 октября 2023 года.