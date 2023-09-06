На Кубани до 143 человек выросло количество заразившихся корью

Вакцинация против кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае выросло количество людей, заразившихся корью, сообщает «Ъ–Кубань». При этом опасный вирус выявили у 84 несовершеннолетних. Одним из самых эффективных способов предотвращения распространения заболевания является вакцинация.

«В Краснодарском крае подчищающая иммунизация против кори проводится в плановом порядке. Привито 13 146 человек – 87,9 % от запланированного. Работа в данном направлении продолжается», - сообщила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

В начале лета 2023 года в регионе произошел скачок заболеваемости. Если весной вирус был подтвержден у 49 человек, то через три месяца количество заразившихся увеличилось в восемь раз. В 2022 году на Кубани было выявлено шесть случаев заболевания.