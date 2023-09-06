В Адыгее пристав отправится в колонию за должностные преступления

Бывший судебный пристав-исполнитель приговорен к лишению свободы за должностные преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее осудили судебного пристава за совершение должностных преступлений. Мужчина признан виновным в трех эпизодах мошенничества, а также в получении взятки.

«Преступная деятельность судебного пристава-исполнителя была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Адыгея и подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея, по результатам совместной работы которых возбуждено уголовное дело», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

С 2017 по 2021 год осужденный под видом погашения задолженностей по исполнительным производствам присвоил деньги троих должников. Общая сумма ущерба составила более 81 тысячи рублей. Затем он получил от взыскателя по исполнительному производству взятку в размере 50 тысяч рублей. Суд счел вину мужчины доказанной. Он отправится в колонию общего режима на два года и 10 месяцев.