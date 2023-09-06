Вениамин Кондратьев посетил ведущий нефтеперерабатывающий завод Кубани

Вениамин Кондратьев посетил Афипский нефтеперерабатывающий завод. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев посетил Афипский нефтеперерабатывающий завод. Глава Краснодарского края встретился с коллективом предприятия, которое в 2023 году отмечает 60-летний юбилей.

«Афипский нефтеперерабатывающий завод – системообразующее предприятие России, которое вносит весомый вклад в развитие экономики и обеспечение энергетической безопасности Краснодарского края. Сегодня здесь трудятся более 2 тысяч человек, вы активно участвуете в жизни региона, зарекомендовали себя как социально ответственное предприятие. Благодарен за такую позицию. Не сомневаюсь, у вас большое будущее», - рассказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас компания готовится к масштабному обновлению. Объем инвестиций в модернизацию превысит 46 миллиардов рублей. На территории появится новый комплекс по нефтепереработке.При его строительстве будут использованы передовые технологии. После сдачи нового комплекса в эксплуатацию, здесь планируют производить свыше 2 млн тонн дизельного топлива для нужд сельского хозяйства Кубани и соседних регионов.