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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 5:13

В Армавире из-за взрыва газового баллона пострадал мужчина

На месте ЧП вспыхнул пожар, хозяин дома госпитализирован
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: armvestru

Фото: armvestru

ЧП случилось вечером 6 сентября на улице 30 лет Победы. В частном доме произошел взрыв из-за неправильного обращения с газовым баллоном. Волной выбило дверь и окна в доме, обрушилась крыша. На место выезжали спасатели.

"Первые подразделения установили, что произошло обрушение кровли частного дома", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Местные жители сообщают, что на месте ЧП вспыхнул пожар, огонь перекинулся на стоящий во дворе автомобиль. Пламя быстро погасили, пострадал хозяин дома. Его госпитализировали с 70% ожогов тела.